Специалисты подсчитали: средний чек за ужин в тверском ресторане составляет 2548 рублей

Цены в ресторанах и кафе проштудировали специалисты Тверьстата. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Специалисты Тверьстата подсчитали, во сколько обойдётся жителю Тверской области обед или ужин в кафе, столовой и ресторане.

Двухсотграммовая чашка кофе в кафе быстрого обслуживания стоит в среднем 71 рубль.

Кошелёк любителя пообедать в кафе или столовой полегчает в среднем на на 362 рубля

Ужин в ресторане обойдётся в несколько раз дороже: средний чек за ужин в ресторане (на одного человека) составит 2548 рублей.

В своих подсчётах специалисты использовали средние цены в организациях общепита Тверской области за июнь 2021 года.