В Тверской области мужчина напилил леса на 10 миллионов рублей

Мужчина напилил леса на 10 миллионов рублей Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился представитель лесничества и сообщил, что возле деревни Пруды Краснохолмского района неизвестный совершил незаконную рубку деревьев различных пород - всего 985,6 кубометров.

По данному факту возбудили уголовное дело и вышли на след подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель.

Мужчина занимался производством и реализацией древесины для строительства и отопления, имел необходимые разрешительные документы на данную деятельность, но в процессе заготовки леса перешёл границы участка и совершил незаконную рубку деревьев. Спиленную древесину мужчина вывез на тракторе и продал.

Ущерб лесного фонда составил 10 миллионов рублей.

Полицейскими изъяты стволы и спилы деревьев, две бензопилы, следы транспортного средства и трактор.

Фигурант находится под подпиской о невыезде.