Ночная гостья украла куртку, телефон и зубную щетку у постояльца отеля в Твери

Подозреваемую задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 37-летний житель столицы. Мужчина сообщил, что снял номер в отеле в Центральном районе Твери и провел вечер с девушкой. А на утро не нашел ценных вещей. Из номера пропала куртка, мобильный телефон, электронный блок и электрическая зубная щетка. Ущерб составил 99 000 рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело, проверили персонал отеля. Подозреваемую установили и задержали. 29-летняя жительница Твери рассказала, что вместе с новым знакомым выпивала в номере отеля, а когда мужчина уснул, прихватила с собой ценные вещи и ушла.

Часть похищенного девушка продала. Подозреваемую проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.