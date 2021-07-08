В Тверской области 8 июля коронавирусом заразились ещё 250 человек

Несмотря на массовую вакцинацию, число заболевших ковидом в регионе продолжает расти. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным на 8 июля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 250 человек

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 47 638 заболевшим. Выздоровело за минувшие сутки 274 человека. Всего с начала пандемии 42 036 жителей излечились от коронавируса. 1217 человек скончались. За минувшие сутки смертей 7 человек скончались от COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку по данным на 8 июля сделали 221 916 человек, за последние сутки – 7 366 человек. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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