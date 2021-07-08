Тело 60-летнего мужчины нашли на железнодорожных путях в Тверской области

Волонтеры просят помочь установить личность погибшего Фото: ВПСО "Сова"

Труп неизвестного мужчины был обнаружен 5 июля на железнодорожных путях недалеко от станции Мста в Удомельскомгородском округе. О происшествии сообщили волонтеры ВПСО "Сова" в соцсети.

По ориентировке, на вид мужчине больше 60 лет, рост 174 см, плотного телосложения, волосы русые с сединой. Одет в черную ветровку, светло-серую футболку, синие джинсы и черные ботинки. С собой - два ключа.

Волонтеры просят помощи в установлении личности погибшего. Всех, кто обладает информацией, просят звонить по телефонам: 8(910)646-34-34, 8(920)162-67-23 или 112.