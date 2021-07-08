Ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского прибудет в Тверь 11 июля

В Тверскую область привезут ковчег с мощами Александра Невского Фото: tvereparhia.ru

11 июля в Тверь прибудет ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского. Святыню встретят в Воскресенском кафедральном соборе Твери в 9:00 утра. Встречу возглавит митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. В соборе будет отслужен молебен святому князю Александру Невскому, а затем начнётся Божественная литургия.

Поклониться мощам в соборе верующие смогут до 19:00 вечера, 17 июля. После этого ковчег отправится по городам Тверской области.

18 июля святыню встретят в Свято-Успенском мужском монастыре в Старице. 19 июля в 8:00 утра - в храме святого Михаила Архангела в Торжке, в 16:00 - в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в поселке Спирово, в 17:30 - в храме Смоленской иконы Божией Матери села Выдропужск.

20 июля в 8:00 утра ковчег прибудет в в Богоявленский собор в Вышнем Волочке. В 17:00 пройдут торжественные проводы.