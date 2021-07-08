Игорь Руденя пожелал семьям Тверской области здоровья и благополучия в День семьи, любви и верности

Игорь Руденя пожелал жителям Тверской области здоровья и блаполучия Фото: ПТО

8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Примером прочной духовной связи и самоотверженной любви почти восемь столетий назад стали святые благоверные Петр и Феврония Муромские. Еще одним ярким примером является союз святого благоверного князя Михаила Тверского и святой благоверной княгини Анны Кашинской, почитаемых во всем православном мире. - Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Испокон веков эти ценности являются одними из главных для нашего народа. Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются уважение к труду, любовь к Родине, ответственность за ее судьбу. В крепких семьях растут счастливые дети, формируется основа уверенного будущего России, - отметил в поздравлении семей Тверской области губернатор Игорь Руденя и пожелал всем жителям Тверской области семейного счастья, здоровья и благополучия.