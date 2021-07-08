Следователи завели уголовное дело после травмирования подростка на пилораме в Тверской области

По факту травмирования подростка возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

После ЧП в Осташкове Следственный комитет Тверской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

На местном деревообрабатывающем предприятии 14-летний мальчик отрезал себе четыре пальца левой руки, работая на станке. Установлено, что 6 июля ребенок пришел на предприятие с отчимом. Подростка допустили к работе на деревообрабатывающем станке. Неосторожные действия мальчика привели к травме.

Ребенка госпитализировали в Осташковскую ЦРБ, а затем перевезли в детскую областную больницу Твери.

- Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится обследование семейно-бытовых условий жизни ребенка, - сообщили следователи.

Ведется следствие.