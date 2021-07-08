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Общество8 июля 2021 0:54

Митрополит Амвросий благословил возвращение строгих противоковидных мер во время служб в церквях Тверской области

Официальный документ опубликован на сайте епархии
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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Митрополит призвал прихожан беречь здоровье своё и своих близких. Фото: Тверская епархия

Митрополит призвал прихожан беречь здоровье своё и своих близких. Фото: Тверская епархия

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий благословил возвращение противоковидных мер. Официальный циркуляр к благочинным тверских округов 7 июля был опубликован на сайте Тверской епархии.

Управляющий Тверской епархией призвал жителей региона соблюдать меры индивидуальной защиты даже во время службы в церкви.

Помимо прихожан, митрополит обратился к работникам и настоятелям храма. Всем людям, работающим в церквях, порекомендовали сделать прививку от COVID-19. Он заметил, что проводил консультации с Минздравом Тверской области, считает своим долгом рекомендовать людям вакцинироваться.

Вакцинироваться нужно даже там, кто имеет антитела, так как «индийский» штамм очень опасен и имеет высокую летальность.

Митрополит предложил по возможности перенести церковные службы из помещений на свежий воздух.

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