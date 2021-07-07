В Твери на время аварийного ремонта меняется схема движения на улице Бассейной

В Твери перекроют перекресток улицы Бассейной и Татарского переулка Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 июля ООО "Тверь Водоканал" сообщил о временном изменении схемы движения транспорта по улице Бассейной, в районе дома №15 и Татарскому переулку.

- В связи с производством аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе диаметром 200 мм на участке магистральной дороги, движение всех видов автотранспортных средств будет осуществляться согласно представленной схеме организации дорожного движения, - написано в сообщении.

Согласно схеме, движение на пересечении Бассейной и Татарского движение будет полностью ограничено до 21 июля 2021 года.

Водителям следует быть внимательнее на участке.