В Твери на время аварийного ремонта меняется схема движения на улице Бассейной

В Твери перекроют перекресток улицы Бассейной и Татарского переулка
Фото: Алексей БУЛАТОВ
7 июля ООО "Тверь Водоканал" сообщил о временном изменении схемы движения транспорта по улице Бассейной, в районе дома №15 и Татарскому переулку.
- В связи с производством аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе диаметром 200 мм на участке магистральной дороги, движение всех видов автотранспортных средств будет осуществляться согласно представленной схеме организации дорожного движения, - написано в сообщении.
Согласно схеме, движение на пересечении Бассейной и Татарского движение будет полностью ограничено до 21 июля 2021 года.
Водителям следует быть внимательнее на участке.