Мужчину, который пытался сжечь сожительницу в Твери, отправили под стражу

Подозреваемый находится под стражей
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
52 летнего жителя Твери, который облил сожительницу растворителем и поджег, отправили под стражу по решению суда.
Преступление было совершено 5 июля на улице Зинаиды Коноплянниковой. После содеянного мужчина скрылся, но его задержали. Женщину отправили в больницу с 80% ожогов тела. Она находится в реанимации.
На фигуранта завели уголовное дело по ч.3, ст.30, п. «д», «е», ст.105 УК РФ.
7 июля, по ходатайству следователя, решением Заволжского районного суда Твери мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается.