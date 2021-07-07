Мужчину, который пытался сжечь сожительницу в Твери, отправили под стражу

Подозреваемый находится под стражей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

52 летнего жителя Твери, который облил сожительницу растворителем и поджег, отправили под стражу по решению суда.

Преступление было совершено 5 июля на улице Зинаиды Коноплянниковой. После содеянного мужчина скрылся, но его задержали. Женщину отправили в больницу с 80% ожогов тела. Она находится в реанимации.

На фигуранта завели уголовное дело по ч.3, ст.30, п. «д», «е», ст.105 УК РФ.

7 июля, по ходатайству следователя, решением Заволжского районного суда Твери мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается.