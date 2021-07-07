В Тверской области чиновник заплатит штраф за нерассмотрение жалобы жителя

Чиновник оштрафован на 5000 рублей
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В прокуратуру Конаковского района обратился местный житель и пожаловался на администрацию городского поселения – посёлок Козлово.
Установлено, что в марте 2021 года заявитель подал обращение в муниципалитет. Должностным лицом обращение заявителя необоснованно было перенаправлено в орган, в компетенцию которого не входит решение поставленных в нём вопросов.
В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, государственный служащий оштрафован на 5000 рублей.
Постановление не вступило в законную силу.