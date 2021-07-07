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Общество7 июля 2021 15:00

В Тверской области чиновник заплатит штраф за нерассмотрение жалобы жителя

Обращение было перенаправлено в некомпетентное ведомство
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Чиновник оштрафован на 5000 рублей

Чиновник оштрафован на 5000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В прокуратуру Конаковского района обратился местный житель и пожаловался на администрацию городского поселения – посёлок Козлово.

Установлено, что в марте 2021 года заявитель подал обращение в муниципалитет. Должностным лицом обращение заявителя необоснованно было перенаправлено в орган, в компетенцию которого не входит решение поставленных в нём вопросов.

В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, государственный служащий оштрафован на 5000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.