В Тверской области чиновник заплатит штраф за нерассмотрение жалобы жителя

Чиновник оштрафован на 5000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В прокуратуру Конаковского района обратился местный житель и пожаловался на администрацию городского поселения – посёлок Козлово.

Установлено, что в марте 2021 года заявитель подал обращение в муниципалитет. Должностным лицом обращение заявителя необоснованно было перенаправлено в орган, в компетенцию которого не входит решение поставленных в нём вопросов.

В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, государственный служащий оштрафован на 5000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.