Почти 7000 человек сделали прививку от коронавируса в Тверской области 6 июля

В Тверской области продолжается вакцинация населения
Фото: ПТО
В Тверской области по данным на 7 июля от коронавируса привито 214 885 жителей. 6 июля вакцинировалось 6930 человек.
Завезена новая партия вакцины. Областной минздрав ведет постоянный мониторинг наличия вакцины в прививочных пунктах.
Для граждан открыто 56 пунктов вакцинации. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов. Без записи привиться можно в торговых центрах Твери.