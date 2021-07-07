Почти 7000 человек сделали прививку от коронавируса в Тверской области 6 июля

В Тверской области продолжается вакцинация населения Фото: ПТО

В Тверской области по данным на 7 июля от коронавируса привито 214 885 жителей. 6 июля вакцинировалось 6930 человек.

Завезена новая партия вакцины. Областной минздрав ведет постоянный мониторинг наличия вакцины в прививочных пунктах.

Для граждан открыто 56 пунктов вакцинации. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов. Без записи привиться можно в торговых центрах Твери.