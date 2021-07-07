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Здоровье7 июля 2021 12:52

Почти 7000 человек сделали прививку от коронавируса в Тверской области 6 июля

Продолжается массовая вакцинация населения
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжается вакцинация населения

В Тверской области продолжается вакцинация населения

Фото: ПТО

В Тверской области по данным на 7 июля от коронавируса привито 214 885 жителей. 6 июля вакцинировалось 6930 человек.

Завезена новая партия вакцины. Областной минздрав ведет постоянный мониторинг наличия вакцины в прививочных пунктах.

Для граждан открыто 56 пунктов вакцинации. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов. Без записи привиться можно в торговых центрах Твери.