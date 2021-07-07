Несовершеннолетнюю жительницу Твери нашли в Вышнем Волочке

Пропавшую девушку нашли в Вышнем Волочке Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области прекращены поиски несовершеннолетней жительницы Твери. Девушку нашли живой в Вышнем Волочке. В ближайшее время ее опросит следователь в целях установления обстоятельств исчезновения. Подробности исчезновения и результаты поиска не разглашаются.

По факту исчезновения девушки ранее было возбуждено уголовное дело.

Поисковые мероприятия проводились с участием следователей и криминалистов Следственного комитета, сотрудников УМВД и волонтеров.