В Твери проверяют качество нового асфальта на ремонтируемых дорогах в Центральном районе

Заключение о качестве работы будет готово через 2-3 суток. Фото: администрация Твери.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Твери в этом году ремонтируются 70 объектов улично-дорожной сети. На настоящий момент с подрядчиком заключены контракты на ремонт 66 объектов.

После укладки асфальта на ремонтируемых дорогах берутся пробы дорожного покрытия для оценки его качества. Сегодня, 6 июля, проверке подвергся новый асфальт на Пушкинской и Медниковской улицах в Центральном районе города.

Заключение о качестве работы будет готово через 2-3 суток, сообщает администрация Твери. Если что-то окажется не так, подрядчик будет обязан устранить недостатки за свой счёт.

С интерактивной картой ремонта тверских дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» можно познакомиться здесь.