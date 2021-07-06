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Общество6 июля 2021 18:36

В Твери проверяют качество нового асфальта на ремонтируемых дорогах в Центральном районе

Если качество окажется низким, подрядчик будет переделывать раблоту
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Заключение о качестве работы будет готово через 2-3 суток. Фото: администрация Твери.

Заключение о качестве работы будет готово через 2-3 суток. Фото: администрация Твери.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Твери в этом году ремонтируются 70 объектов улично-дорожной сети. На настоящий момент с подрядчиком заключены контракты на ремонт 66 объектов.

После укладки асфальта на ремонтируемых дорогах берутся пробы дорожного покрытия для оценки его качества. Сегодня, 6 июля, проверке подвергся новый асфальт на Пушкинской и Медниковской улицах в Центральном районе города.

Заключение о качестве работы будет готово через 2-3 суток, сообщает администрация Твери. Если что-то окажется не так, подрядчик будет обязан устранить недостатки за свой счёт.

С интерактивной картой ремонта тверских дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» можно познакомиться здесь.