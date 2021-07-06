В Твери всё-таки снесут пешеходный мост у Морозовских казарм и построят новый переход в полутора километрах

О том, что пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу планируют демонтировать, а вместо него построить новый надземный переход, стало известно ещё в 2018 году. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Твери снесут пешеходный мост через железную дорогу у Морозовских казарм, соединяющий Пролетарку и Залинейный район. На сайте госзакупок опубликован тендер на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по реконструкции пешеходного перехода на станции Тверь Октябрьской железной дороги.

Максимальная цена контракта согласно документу - 29 283 840 рублей. Заказчиком выступает строительно-промышленное предприятие "РЖДстрой". Подрядчика должны определить 21 июля 2021 года.

Вместо демонтированного моста долен появиться новый пешеходный путепровод, правда не на том же месте. Он соединит улицы Железнодорожников (Залинейный район) и Колодкина (Центральный район) - это ближе к железнодорожному вокзалу. Переход должны построить к декабрю 2021 года.

О том, что пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу планируют демонтировать, а вместо него построить новый надземный переход, стало известно ещё в 2018 году. Уже тогда сообщалось об аварийном состоянии моста и невозможности его отремонтировать.

Однако местные жители в 2018-м забили тревогу, считая, что с потерей моста они будут отрезаны от "материка". Люди даже собирали подписи под петицией о запрете сноса моста. Принятие решения тогда было приостановлено.

В документации, опубликованной в нынешнем тендере, также отмечается, что состояние моста неудовлетворительное, по нему не имеют возможности передвигаться инвалиды. Составители документа отмечают, что большинство пешеходов уже не поднимаются на этот мост, предпочитая ходить прямо через железнодорожные пути.