В Вышнем Волочке, Ржеве и Лихославле появятся новые туристические объекты

Вышний Волочек получил поддержку на реализацию турпроекта Фото: ПТО

Минтуризма Тверской области объявило итоги конкурса по предоставлению поддержки на реализацию муниципальных проектов в сфере туризма. Победителями оказались Вышний Волочек, Лихославль и Ржев. В города направят более 7 млн рублей.

Так, в 2021 году в Вышнем Волочке планируется обустроить ярмарочную площадь в исторической части города, в Лихославле – создать кемпинг на территории строящегося этнокультурного комплекса "Мяммино". В музее истории города Ржева запланировано открытие нового зала с макетом "Ржев XIX века".

Всего на поддержку претендовали 13 территорий. По результатам были отобраны лучшие проекты.

Губернатор Игорь Руденя считает туризм одним из драйверов экономики Верхневолжья. В первую очередь, это создание новых рабочих мест для жителей региона.