В Твери установили скульптуру Мадонны с младенцем

Скульптура установлена напротив роддома в "Южном" Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Тверь приросла ещё одной скульптурой. Небольшая скульптурная композиция «Счастье материнства», авторства скульптора О. Закоморного смонтирована на постаменте в новом ландшафтном парке рядом с роддомом в Южном.

На золотистостой табличке надпись - установлена на средства жителей города Твери. По стилистике и иконографии композиция отсылает к скульптурам эпохи высокого Возрождения - тот же утонченный изгиб шеи и рук главной героини, сложные драпировки, положение младенца на коленях у матери.

Остаётся надеется, что к скульптуре горожане будут благосклонны, и ее не постигнет судьба рыбака на набережной, которому постоянно ломают удочку.

На этой скульптуре ломать вроде нечего - если только ажурное обрамление.