Житель Тверской области перевел мошенникам 2,3 миллиона рублей

Мужчина перевел мошенникам 2,3 млн рублей Фото: Александр Новиков

46-летний житель Лихославля несколько раз становился жертвой мошенников.Лжесотрудник банка позвонил мужчине и предложил оформить кредит через мобильное приложение банка и перечислить деньги на "безопасные счета"

Полученные от банка 1,5 млн рублей мужчина перечислил на 34 счёта, предоставленных злоумышленником. Также заявитель оформил кредит на сумму 700 000 рублей и отправил деньги на 22 банковских счёта и еще перевел 140 тысяч собственных средств.

Общий ущерб составил 2 340 000 рублей. Потерпевший обратился в полицию.

Подозреваемых ищут. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.