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Общество5 июля 2021 11:53

В Твери на крыше элитного жилого комплекса "Суворов" у коня отвалилась нога

Здание расположено на Краснофлотской набережной
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Конь - часть скульптуры с древнегреческой богиней Никой

Конь - часть скульптуры с древнегреческой богиней Никой

Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери на крыше элитного жилого комплекса "Суворов" на Краснофлотской набережной, 1 корпус 1 у коня отвалилась нога. Конь - часть скульптуры с древнегреческой богиней Никой. Она едет на колеснице с изображением имперского двуглавого орла, запряженной четверкой.

Фото было сделано вечером, 4 июля. Жителям данного комплекса и просто прохожим следует быть внимательнее, так как нога опасн свисает с крыши.

Отметим, что в "Суворове" располагаются квартиры повышенной комфортности. На сайте бесплатных объявлений в сети Интернет цена на пятикомнатные апартаменты достигает 23 млн рублей.

Непривычная для городской застройки скульптура появилась на крыше дома в 2014 году.

Скульптура появилась на крыше дома в 2014 году

Скульптура появилась на крыше дома в 2014 году

Фото: Александр ЖМУЛИН