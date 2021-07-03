Житель Твери нашёл в магазине оставленный пенсионеркой кошелёк и потратил все деньги

Пенсионерка лишилась семи тысяч рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

68-летняя пенсионерка из Твери, расплачиваясь за покупки, забыла на кассе магазина свой кошелёк с семью тысячами рублей. Обнаружив пропажу, она вернулась в магазин, но кошелька там уже не было. Тогда пенсионерка обратилась в полицию.

Следственно-оперативная группа приехала на место происшествия. Полицейские опросили сотрудников магазина и просмотрели записи видеокамер. Установить личность подозреваемого не составило труда, им оказался 38-летний тверичанин. Мужчина был задержан и доставлен в отделение.

"Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что денежные средства потратил на личные нужды. По информации оперативников, ранее тверичанин уже попадал в поле зрения правоохранительных органов," - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».