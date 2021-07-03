Житель Твери перевёл 1700000 рублей мошенникам на 28 подложных счетов

В 2020-м году киберпреступлений стало на 89% больше, чем годом ранее. Статистика продолжает расти и в этом году. Фото: Мария ОСИПОВА

50-летний житель Твери лишился 1 700 000 рублей, поверив аферистам, которые позвонили ему под видом банковских работников. Схему мошенники использовали классическую. Сообщив, что аккаунт мужчины в банковском приложении взломан, посоветовали "обезопасить" деньги, переведя их на другие счета.

Не заподозрив неладного, мужчина выполнил указания лжебанкиров и перевёл через терминал все имеющиеся деньги на 28 счетов, указанных мошенниками. Пострадавший спохватился только когда "банковские работники" перестали выходить на связь.

"По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество," - сообщила пресс-служба Управления МВД по Тверской области.

Мошенников ищут, но найдут ли - сказать нельзя. Как уже рассказывала "КП"-Тверь", успех расследования подобных дел зависит от множества факторов. Сегодня каждое четвёртое преступление, которое совершается в регионе, - это тот или иной вид мошенничества с использованием дистанционных технологий.

По статистике областного МВД, в 2020-м году таких преступлений стало на 89% больше, чем годом ранее. Чтобы обезопасить свои деньги, никогда не доверяйте звонкам из "службы безопасности банка". Помните, что настоящий банковский работник никогда не попросит вас назвать пин-код карты или другие её реквизиты. Если вам предлагают каким-либо образом "обезопасить" средства, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.