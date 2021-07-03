Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье3 июля 2021 12:13

Ещё 219 случаев коронавируса подтверждено в Тверской области на 3 июля

Всего в регионе зарегистрировано 46 497 случаев заражения ковидом
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пандемия продолжает набирать обороты.

Пандемия продолжает набирать обороты.

Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала пандемии в Тверской области официально подтверждено 46 497 случаев заражения COVID-19. За последние сутки (1 июля) зарегистрировано 219 новых заболевших.

Выздоровел 41 281 житель региона (+27 за сутки).

На изоляции в настоящий момент находятся 4017 больных (+187).

Умерли 1199 человек (+5 за сутки).

Продолжается вакцинация. За сутки 2 июля, по информации регионального оперштаба, было сделано рекордное количество прививок - 7030. Всего с начала прививочной кампании прививку сделали 198 034 жителей Тверской области.

Читайте, где и как можно пройти вакцинацию от коронавируса.

Распространение коронавируса в Тверской области на 3 июля.

Распространение коронавируса в Тверской области на 3 июля.

Фото: ПТО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.