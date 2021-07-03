Ещё 219 случаев коронавируса подтверждено в Тверской области на 3 июля

Пандемия продолжает набирать обороты. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала пандемии в Тверской области официально подтверждено 46 497 случаев заражения COVID-19. За последние сутки (1 июля) зарегистрировано 219 новых заболевших.

Выздоровел 41 281 житель региона (+27 за сутки).

На изоляции в настоящий момент находятся 4017 больных (+187).

Умерли 1199 человек (+5 за сутки).

Продолжается вакцинация. За сутки 2 июля, по информации регионального оперштаба, было сделано рекордное количество прививок - 7030. Всего с начала прививочной кампании прививку сделали 198 034 жителей Тверской области.

Читайте, где и как можно пройти вакцинацию от коронавируса.

Распространение коронавируса в Тверской области на 3 июля. Фото: ПТО

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