Семьи из Тверской области получат сертификаты на покупку минивэнов

Предоставление сертификатов многодетным обсудили на заседании бюджетной комиссии Фото: ПТО

На заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, обсудили финансирование предоставления сертификатов на приобретение автотранспорта многодетным семьям.

Мера поддержки была введена в 2020 году по инициативе главы региона. 56 многодетных семей Верхневолжья уже купили автомобили. В 2021-ом сертификаты получат еще 30 семей.

Сертификаты предоставляются на сумму фактической стоимости автотранспорта, но не более 1 млн рублей. Дополнительно покрываются расходы на страховку КАСКО, а если мощность автомобиля не превышает 250 лошадиных сил, многодетная семья освобождается от уплаты транспортного налога.

Для получения сертификата семья должна воспитывать пятерых и более несовершеннолетних детей, быть зарегистрированной и проживать в Тверской области не менее 5 лет, а у одного из родителей должно быть водительское удостоверение.

Воспользоваться поддержкой можно при покупке нового микроавтобуса или минивэна, произведенного в России.