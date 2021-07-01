Некачественные сыр и масло выявили в детских садах Тверской области

Производителя сыра оштрафовали за поставку некачественных продуктов в Тверскую область Фото: архиы "КП"

Специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям были отобраны пробы молочных продуктов в детском саду Бельского района.

В ходе исследования в пробе сливочного масла, произведенного в Московской области, выявлены жиры немолочного происхождения и обнаружены пищевые добавки - сорбиновая кислота (Е200) и её соли сорбаты.

Специалистами принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.

В результате проверки в детском саду поселка Спирово в пробах сыра "Бондарский" из Тамбовской области выявлено присутствие растительных масел и жиров на растительной основе.

По факту нарушения было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении производителя продукции и наложен штраф в 100 тыс. рублей.