Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 июня 2021 19:11

Узбекской черешней и белорусской земляникой без документов торговали в Твери

Продукция не прошла фитосанитарный контроль
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ягоды и фрукты не прошли фитосанитарный контроль Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Ягоды и фрукты не прошли фитосанитарный контроль Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям были проведены контрольные мероприятия по нестационарным торговым точкам в Заволжском районе Твери.

В ходе проверки выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с яблоками из Молдовы, томатами из Азербайджана, черешней из Узбекистана, земляникой садовой из Республики Беларусь. Продукция не прошла фитосанитарный карантинный контроль.

Виновное лицо привлечено к административной ответственности.