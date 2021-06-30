Узбекской черешней и белорусской земляникой без документов торговали в Твери

Ягоды и фрукты не прошли фитосанитарный контроль Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям были проведены контрольные мероприятия по нестационарным торговым точкам в Заволжском районе Твери.

В ходе проверки выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с яблоками из Молдовы, томатами из Азербайджана, черешней из Узбекистана, земляникой садовой из Республики Беларусь. Продукция не прошла фитосанитарный карантинный контроль.

Виновное лицо привлечено к административной ответственности.