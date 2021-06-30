Мужчина уехал на электричке и пропал в Тверской области

Мужчина пропал 28 июня Фото: ВПСО "Сова"

В Тверской области пропал Борис Владимирович Баранчиков, 1981 года рождения. 28 июня мужчина сел в электричку "Тверь-Торжок" отправлением 22:04. С тех пор его местонахождение неизвестно.

"28 июня в 21:00 был на связи (WhatsApp видеозвонок). В тот момент ехал в электричке! Предположительно Ласточка Тверь-Торжок 20:50-21:55. Около 21:05 сказал, что связь скоро пропадет, и отключился", - пишут знакомые пропавшего под ориентировкой на поиск в соцсети.

Мужчина ростом 178 см, худощавого телосложения, имеет усы и бороду. Одет в серо-голубую кожаную куртку, светло-синие джинсы, светло-коричневые ботинки и черную кепку. С собой - светло-синий рюкзак.

Всех, кто обладает информациенй о пропавшем, просят звонить волонтерам ВПСО "Сова" по телефонам: 8(915)722-55-66, 8(910)646-34-34 или 102.