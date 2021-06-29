В Твери начали ремонтировать дороги в Пролетарском и Московском районах

В Твери продолжается ремонт дорог Фото: администрация Твери

В Твери продолжают ремонтировать дороги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В высокой степени готовности половина объектов в Заволжском и Центральном районах - 22 из 32 объектов дорожной сети.

Также стартовали работы в Пролетарском и Московском районах. Контракт с подрядчиком подписан. На объектах производятся подготовительные работы. Всего в этих двух районах будет отремонтировано 34 объекта.

Отдельный контракт по итогам конкурентных процедур будет заключён на проведение работ по капитальному ремонту четырех участков. Это: проезд от Бурашевского шоссе до улицы Левитана вдоль Областного родильного дома, улица 1-й Головинский вал с прилегающими переулками, проезд от Московского шоссе до здания бывшего лицея № 40 в посёлке Большие Перемерки, а также проезд к поликлинике городской детской больницы № 3 в микрорайоне «Юность».

Контракт по ним заключат в середине июля.