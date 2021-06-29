Росгвардия проверяет владельцев оружия в Тверской области

В Тверской области выявлено 1350 нарушителей, владеющих оружием Фото: архив "КП"

В Твери сотрудники Росгвардии вместе с полицейскими в рамках профилактического мероприятия "Оружие-2021" проверяют владельцев гражданского и охотничьего оружия.

Проверено более 5 800 человек - владельцев гражданского оружия, в том числе 119 - владельцев охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом.

Выявлено порядка 1350 нарушений, составлены административные протоколы, оружие у нарушителей изъято. Всего на территории региона зарегистрировано более 47 тысяч владельцев гражданского оружия.

Силовики напоминают о правилах безопасности при использовании оружия, а также о необходимости следовать регистрационным срокам.