30 июня на площади Капошвара в Твери отключат светофор

На площади Капошвара на несколько часов отключат светофор Фото: администрация Твери

30 июня в Твери на несколько часов отключат светофор на площади Капошвара. Он не будет работать с 9:30 до 12:00, на время проведения плановых работ МУП "Тверьгорэлектро". Об этом сообщается на сайте предприятия.

Также 30 июня без света останутся потребители по адресам: проспект Чайковского, д.17 и улица Дарвина, д.

Водителям при проезде перекрестка следует помнить о правилах проезда нерегулируемых перекрестков, обращать особое внимание на дорожные знаки и пропускать пешеходов.