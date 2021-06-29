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Общество29 июня 2021 14:31

30 июня на площади Капошвара в Твери отключат светофор

Водителям напоминают о ПДД
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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На площади Капошвара на несколько часов отключат светофор Фото: администрация Твери

На площади Капошвара на несколько часов отключат светофор Фото: администрация Твери

30 июня в Твери на несколько часов отключат светофор на площади Капошвара. Он не будет работать с 9:30 до 12:00, на время проведения плановых работ МУП "Тверьгорэлектро". Об этом сообщается на сайте предприятия.

Также 30 июня без света останутся потребители по адресам: проспект Чайковского, д.17 и улица Дарвина, д.

Водителям при проезде перекрестка следует помнить о правилах проезда нерегулируемых перекрестков, обращать особое внимание на дорожные знаки и пропускать пешеходов.