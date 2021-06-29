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Происшествия29 июня 2021 10:02

18-летний водитель на "БМВ" совершил ДТП на Волоколамском проспекте в Твери

Пострадала маленькая девочка
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Маленькая девочка получила травмы в ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Маленькая девочка получила травмы в ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла около 22:17 вечера 28 июня на Волоколамском проспекте в районе дома №13 в Твери.

18-летний водитель, управляя автомобилем "BMW X5", не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и столкнулся с "Toyota Camry" под управлением 50-летнего водителя.

В ДТП пострадала 4-летняя девочка - пассажир "Toyota Camry". Ребенок ехал без кресла. В отношении водителя составлен административный материал. С травмами девочку доставили в больницу.