18-летний водитель на "БМВ" совершил ДТП на Волоколамском проспекте в Твери

Маленькая девочка получила травмы в ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла около 22:17 вечера 28 июня на Волоколамском проспекте в районе дома №13 в Твери.

18-летний водитель, управляя автомобилем "BMW X5", не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и столкнулся с "Toyota Camry" под управлением 50-летнего водителя.

В ДТП пострадала 4-летняя девочка - пассажир "Toyota Camry". Ребенок ехал без кресла. В отношении водителя составлен административный материал. С травмами девочку доставили в больницу.