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Общество28 июня 2021 15:43

"Транспорт Верхневолжья" запускает автобусные маршруты в Старице, Ржеве, Кимрах и Зубцове Тверской области

Новая транспортная модель начнёт работу в этих городах 3 июля 2021 года
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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При реформировании за основу были взяты существующие схемы маршрутов, но их улучшили для большей доступности важных объектов.

При реформировании за основу были взяты существующие схемы маршрутов, но их улучшили для большей доступности важных объектов.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Автобусы новой транспортной модели, которая работает в Твери с начала 2020 года, 3 июля 2021 года начинают курсировать по Старице, Ржеву, Кимрам и Зубцову. По сообщению областного Правительства, при реформировании за основу были взяты существующие схемы маршрутов, но их улучшили для большей доступности важных объектов.

В Ржеве появятся маршруты до дач: из города можно будет добраться до деревень Хорошево, Юрятино и Першино, местных СНТ. В самом райцентре автобусы будут курсировать до Щупинского кладбища и Верхнего Бора. Существующие маршруты продлят до хлебозавода и авиаремзавода. Увеличится и время работы общественного транспорта. Первые рейсы основных маршрутов будут отправляться в 5:20, последние станут прибывать на конечную в 22:30 – 23:15.

В Старице оборудуют новые остановки и увеличат количество рейсов на некоторых маршрутах. Появятся регулярные рейсы (несколько раз в неделю) автобусов, которые ранее ходили раз в неделю. На маршруте №119 добавится рейс с заездом на механический завод (в 17:00 ).

В Кимрах улучшится транспортное сообщение с деревнями Дубровка, Шутово, Гомоново, Лахирево и увеличится количество рейсов на большинстве маршрутов. Заречье с западным районом Кимр соединит маршрут №12 «ГАТП – Подсобное хозяйство». Маршрут №281А «Романово – Вороново» соединит десять населённых пунктов. Маршрут №283 продлят до Бурцево. Также увеличится время работы пригородных маршрутов в направлении села Ильинское, Белого городка и посёлка Приволжский.

И в Зубцове увеличат количество рейсов на некоторых маршрутах и добавят три новых: №110 «Зубцов – Ступино», №111 «Ступино – Белавино» и №112 «Зубцов – Александровка». Будет улучшено транспортное сообщение с деревнями Боброво, Селяево, Никольское и Николо-Пустынь. На маршруте №455 «Зубцов – Ржев» без пересадок можно будет добраться до Ржевского мемориала.

Расписание маршрутов опубликовано на сайте областного Минтранспорта.