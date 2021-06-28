"Транспорт Верхневолжья" запускает автобусные маршруты в Старице, Ржеве, Кимрах и Зубцове Тверской области

При реформировании за основу были взяты существующие схемы маршрутов, но их улучшили для большей доступности важных объектов. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Автобусы новой транспортной модели, которая работает в Твери с начала 2020 года, 3 июля 2021 года начинают курсировать по Старице, Ржеву, Кимрам и Зубцову. По сообщению областного Правительства, при реформировании за основу были взяты существующие схемы маршрутов, но их улучшили для большей доступности важных объектов.

В Ржеве появятся маршруты до дач: из города можно будет добраться до деревень Хорошево, Юрятино и Першино, местных СНТ. В самом райцентре автобусы будут курсировать до Щупинского кладбища и Верхнего Бора. Существующие маршруты продлят до хлебозавода и авиаремзавода. Увеличится и время работы общественного транспорта. Первые рейсы основных маршрутов будут отправляться в 5:20, последние станут прибывать на конечную в 22:30 – 23:15.

В Старице оборудуют новые остановки и увеличат количество рейсов на некоторых маршрутах. Появятся регулярные рейсы (несколько раз в неделю) автобусов, которые ранее ходили раз в неделю. На маршруте №119 добавится рейс с заездом на механический завод (в 17:00 ).

В Кимрах улучшится транспортное сообщение с деревнями Дубровка, Шутово, Гомоново, Лахирево и увеличится количество рейсов на большинстве маршрутов. Заречье с западным районом Кимр соединит маршрут №12 «ГАТП – Подсобное хозяйство». Маршрут №281А «Романово – Вороново» соединит десять населённых пунктов. Маршрут №283 продлят до Бурцево. Также увеличится время работы пригородных маршрутов в направлении села Ильинское, Белого городка и посёлка Приволжский.

И в Зубцове увеличат количество рейсов на некоторых маршрутах и добавят три новых: №110 «Зубцов – Ступино», №111 «Ступино – Белавино» и №112 «Зубцов – Александровка». Будет улучшено транспортное сообщение с деревнями Боброво, Селяево, Никольское и Николо-Пустынь. На маршруте №455 «Зубцов – Ржев» без пересадок можно будет добраться до Ржевского мемориала.

Расписание маршрутов опубликовано на сайте областного Минтранспорта.