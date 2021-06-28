760 человек ликвидируют последствия урагана в Тверской области

В Тверской области ликвидируют последствия стихии Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области для ликвидации последствий ливня и урагана мобилизованы силы и средства компании "Россети Центр" совместно с ГУ МЧС России по Тверской области.

В районах ведутся работы по восстановлению электроснабжения потребителей. На особом контроле - территории Торопецкого, Зубцовского и Старицкого районов.

Задействовано 195 бригад в составе 760 человек, привлечено 252 единицы спецтехники.

- Пожарно-спасательные подразделения выезжали на сообщения о нависших на проводах ветках, дежурили до прибытия электриков и оказывали помощь гражданам и социально значимым объектам по распилу деревьев, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Сообщать об отключениях электроэнергии жители могут круглосуточно по телефону Единого Контакт-центра "Россети" 8-800-220-0-220.