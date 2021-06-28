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Происшествия28 июня 2021 13:47

Двух браконьеров будут судить за убийство лося в Тверской области

Животное они застрелили из ружья минувшей зимой
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Браконьеров будут судить за убийство лося Фото: архив "КП"

Браконьеров будут судить за убийство лося Фото: архив "КП"

В браконьерстве обвиняют двух безработных, ранее судимых местных жителей, 1995 и 2000 годов рождения, которые в феврале 2021 года в районе деревни Савелово в Фировском районе, на "буране" выследили лося и застрелили его из ружья.

Ущерб от незаконной охоты составил 240 тысяч рублей. Виновные лица вину в совершении преступления признали и выдали незаконно добытое мясо лося и оружие.

Судить браконьеров будут по ч.2 ст. 258 УК РФ.

Уголовное дело прокурором района для рассмотрения по существу направлено в Вышневолоцкий межрайонный суд.