Двух браконьеров будут судить за убийство лося в Тверской области

Браконьеров будут судить за убийство лося Фото: архив "КП"

В браконьерстве обвиняют двух безработных, ранее судимых местных жителей, 1995 и 2000 годов рождения, которые в феврале 2021 года в районе деревни Савелово в Фировском районе, на "буране" выследили лося и застрелили его из ружья.

Ущерб от незаконной охоты составил 240 тысяч рублей. Виновные лица вину в совершении преступления признали и выдали незаконно добытое мясо лося и оружие.

Судить браконьеров будут по ч.2 ст. 258 УК РФ.

Уголовное дело прокурором района для рассмотрения по существу направлено в Вышневолоцкий межрайонный суд.