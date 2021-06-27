В Тверской области продолжат всю ночь восстанавливать энергоснабжение после непогоды

В регионе устраняют последствия разгула стихии.
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Пронесшаяся по ряду районов региона и по Твери гроза со шквальным ветром наиболее сильно повредила ЛЭП Калининского и Кимрского районов, а также Кашинского городского округа. Энергетики активно работают над устранением последствий проявления мощи стихии.
Губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с ресурсоснабжающими организациями, профильными министерствами и ГУ МЧС России по Тверской области.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава региона поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать последствия непогоды и восстановить электроэнергию.
Работы по восстановлению ведутся в ускоренном режиме и продлятся всю ночь. По словам Министра энергетики и ЖКХ Тверской области Александра Цветкова, завершить основные работы в Верхневолжье планируется к 8 утра 28 июня.
На данный момент восстановительные работы полностью завершены в Краснохолмском районе, городе Торжок и поселках Медное и Максатиха.
В Твери работает 12 ремонтных бригад МУП «Тверьгорэлектро». ПО сообщению МУП, восстановлено электроснабжение более 90% отключенных потребителей.