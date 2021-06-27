В Твери на Волге сняли змею, поймавшую рыбу

Уж схватил рыбешку. Фото: Youtube/ Konstantin/скриншот

Интересную картину сняли на одном из пляжей на берегу Волги в Твери. Ее главными героями стали уж и рыба.

Очевидцы сняли видео, как по линии водного прилива извиваясь ползем змея с рыбой в пасти. Пресмыкающееся явно встревожено тем, что за ним наблюдают люди. Их, судя по голосам за кадром. было несколько человек.

Кто-то говорил, что это уж.

- Точно уж?

- Да, уж.

Нечасто такое увидишь, особенно в городе.

СПРАВКА КП

Уж обыкновенный, от латинского «Natrix natrix», в России явялется одной из самых известных змей. Типичная отличительная черта этого пресмыкающегося - два ярких пятна в форме полумесяца, которые находятся прямо за головой на шее. В основном они желтоватые, оранжевые или белые

Рептилия достигает в длину до 1 метра. Самки немного длиннее и толще чем самцы.

Уж питается в основном земноводными, такими как лягушки, жабы и тритоны. Но в его меню есть и рыба, мелкие птицы, мыши и ящерицы. Пока уж молодой, он питается только головастиками, личинками и очень маленькими лягушками.

Змеи много времени проводят в воде и являются отличными пловцами.

Уж не ядовит и для человека безобиден.