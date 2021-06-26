В Тверской области 20-летний парень утонул на глазах у отдыхающих

Фото с места трагедии. Медик и сотрудник МЧС у реанимобиля. Фото: «Подслушано Конаково Редкино Завидово»

Днём 26 июня в посёлке Зелёный Бор Конаковского района в акватории Волги 20-летний молодой человек утонул на глазах у отдыхающих.

Что послужило причиной трагедии - непонятно. Очевидцы рассказывают, что молодой человек не звал на помощь. Когда отдыхавшие на берегу заметили, что с парнем в воде что-то не так, вызвали спасателей. Сотрудники ГИМСа оперативно прибыли, достали парня из воды и передали его медикам. Бригада скорой пыталась реанимировать молодого человека около получаса прямо на берегу на глазах отдыхающих. Фото момента реанимации выложены в одном из местных пабликов «без купюр». Усилия медиков были тщетны - молодой человек был мёртв.

Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия, чтобы установить причину смерти молодого человека.