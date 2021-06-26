Выпускники академии ВКО 2021 года. На репетиции этого построения и произошел несчастный случай. Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ

20-летний курсант военной академии погиб при столкновении с велосипедистом в центре Твери. Смертельное ДТП произошло ещё 14 июня в Твери, на площади у Обелиска Победы, где курсанты академии ВКО репетировали парадное построение и марш войск к выпускному, который прошёл в минувшие выходные. Об этом сообщает ТИА.

Сообщается, что после окончания ночной репетиции парада на площади, где проходило построение, появился велосипедист и на большой скорости врезался в молодого человека. Курсант упал на асфальт, сильно ударился головой, от полученных травм скончался.

Велосипедиста удалось задержать. По словам очевидцев, он был в неадекватном состоянии. Возбуждено уголовное дело, сообщают родственники погибшего курсанта. Семья погибшего также разыскивает очевидцев происшествия, видео с регистраторов и камер слежения.

Если вы стали очевидцем этого происшествия, отправьте имеющиеся у вас видео или фото этого ДТП или сообщите подробности по адресу редакции: gazeta@kptver.ru

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