На пляже в Твери пройдет "Водная битва"

"Водная битва" пройдет на городском пляже Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Летний флешмоб "Водная битва" состоится на городском пляже в Твери 27 июня.

Сбор участников объявлен в 14:00, сами соревнования начнутся в 15:00. Участники произвольно разделятся на две команды: "Белые" и "Цветные". Участники с голым торсом будут выступать за "Белых".

С собой можно брать все, из чего можно обливаться - ведра, пластиковые бутылки, водные пистолеты, чайники, тазы и прочее. По сигналу ведущих начнется битва.

- Помним, что это игра. Относимся друг к друг бережно и нежно. Особенно к девочкам и детям, - написали организаторы в группе в соцсети.