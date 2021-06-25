Девятилетняя девочка пострадала в ДТП на трассе М-11 в Тверской области

В аварии пострадал ребенок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла на 241-м км трассы М-11 в Торжокском районе Тверской области.

64-летний водитель автомобиля "Ниссан" догнал "Сканию", оба ехали в сторону Москвы. На легковой иномарке у водителя был выставлен круиз-контроль на 130 км/ч. Предположительно, мужчина уснул.

В аварии пострадала девятилетняя девочка. Она сидела впереди, на бустере, была пристегнута ремнем. Угрозы жизни нет.

- В автомобиле подушки сработали по всему периметру. У водителей признаков алкогольного опьянения нет, - уточнили в Госавтоинспекции Тверской области.