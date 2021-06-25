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Общество25 июня 2021 10:24

В Тверской области приостановлена выдача охотничьих билетов

В связи с пожароопасной обстановкой
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области перестали выдавать разрешения на охоту

В Тверской области перестали выдавать разрешения на охоту

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Тверской области с 24 июня приостановлена выдача разрешений на добычу всех видов охотничьих ресурсов до периода стабилизации пожароопасной обстановки. Соотвествующее решение опубликовало минприроды региона.

Ограничение действует на спортивную и любительскую охоту.

О возобновлении выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов будет сообщено дополнительно.

Напомним, что в Тверской области до 12 июля гражданам запретили ходить и ездить в лес из-за опасности возникновения лесных пожаров.