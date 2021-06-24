О граде и грозе предупредило жителей Тверской области МЧС

Грозу и дождь обещают в районах Тверской области Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По сообщению ГУ МЧС России по Тверской области в ближайшие 1-3 часа 24 июня в отдельных районах Верхневолжья ожидается гроза, град, усиление ветра отдельными порывами 12-17 м/с.

Отметим, что в Тверской области по-прежнему жарко. Днем воздух прогрелся до +37 градусов. Аномально жаркую погоду синоптики прогнозируют до 28 июня.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает жителям и гостям региона о правилах безопасности и призывает воздержаться от выхода из дома во время непогоды.