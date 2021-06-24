В районе улицы Бобкова в Твери в Волге утонул мужчина

Тело погибшего передали полиции Фото: Степан КАМЕНЕВ

24 июня в акватории Волги в Твери в районе улицы Бобкова в воде нашли тело мужчины. О случившемся очевидцы сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Тело погибшего извлекли из воды и передали полиции. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Инспекторы ГИМС ГУ МЧС России по Тверской области продолжают ежедневные патрулирования для обеспечения безопасности граждан и напоминают им о правилах поведения и технике безопасности на воде.