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Происшествия24 июня 2021 15:03

В районе улицы Бобкова в Твери в Волге утонул мужчина

Тело передано полиции
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Тело погибшего передали полиции

Тело погибшего передали полиции

Фото: Степан КАМЕНЕВ

24 июня в акватории Волги в Твери в районе улицы Бобкова в воде нашли тело мужчины. О случившемся очевидцы сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Тело погибшего извлекли из воды и передали полиции. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Инспекторы ГИМС ГУ МЧС России по Тверской области продолжают ежедневные патрулирования для обеспечения безопасности граждан и напоминают им о правилах поведения и технике безопасности на воде.