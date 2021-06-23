По поручению губернатора в районной больнице Тверской области отремонтируют входную группу

Губернатор остался недоволен состоянием входной группы больницы и темпом ремонта кровли. Фото: ПТО

23 июня в Андреаполе губернатор Игорь Руденя осмотрел несколько отделений центральной районной больницы.

Главе региона доложили, что с 2019 года в больнице заменили лифты, окна в хирургическом отделении, отремонтировали терапевтическое отделение, приобрели спецоборудование в лабораторию. Сейчас в ЦРБ обновляют кровлю.

Губернатор остался недоволен состоянием входной группы больницы и темпом работ по замене кровли.

Игорь Руденя поручил быстрее вести ремонт, а также привести в порядок входную группу, установить пандус и навес для подъезда машин скорой помощи. Срок - до середины сентября.

Помимо этого, губернатор передал больнице электрокардиограф.