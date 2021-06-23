В Твери разыскивают мужчину, который украл два велосипеда на улице Ротмистрова

Мужчина забрал из подъезда два велосипеда и ушел Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Мария Цветкова

21 июня в 5:00 утра из подъезда дома на улице Ротмистрова мужчина украл два велосипеда. Происшествие, которое произошло рядом со зданием РОВД Московского района, зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на доме. На кадрах видно, что у подъезда стоит еще один мужчина, который придерживает дверь, а позже заходит обратно в подъезд.

Пост с просьбой помочь найти злоумышленника разместила владелица одного из велосипедов в группе "Подслушано у водителей. Тверь". У нее украли черный "ST30 ROCKRIDER" с фиолетовым замком, красной банкой с желтой крышкой и сумкой с набором ключей.

Женщина рассказала, что всего похититель увел два велосипеда.

- Шел со стороны ГАИ по улице Ротмистрова около 5:00, с велосипедами - с 5:15 повернул в сторону моста через реку Лазурь, - написала потерпевшая в посте.