Калининскую ЦРКБ под Тверью снова переоборудовали под ковидный госпиталь

В Калининской ЦРКБ открыли ковидные койки Фото: ПТО

В Калининской ЦРКБ в Твери снова оборудовали койки для больных коронавирусом. Госпиталь открылся 21 июня, спустя несколько месяцев после закрытия. Причиной стало увеличение числа зараженных коронавирусом.

В Калининской ЦРКБ сейчас развёрнуто 110 коек. Медики готовы к приему пациентов, которые уже начали поступать. Не ковидных пациентов выписали или перевели в другие больницы.

Накануне работу инфекционных госпиталей обсудили на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время для лечения больных с коронавирусом в инфекционных госпиталях Тверской области развёрнута 1361 койка, из которых 1295 – с кислородом.

По словам медиков, штамм коронавируса третьей волны отличается быстрым распространением и стремительным развитием болезни до тяжёлого состояния.

По данным оперштаба, в Тверской области на 22 июня подтверждено 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 40 861 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за сутки 37 человек.