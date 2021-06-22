Женщина вооружилась ножом и напала на сожителя в Тверской области

Подозреваемую задержали и передали полиции Фото: архив "КП"

В Кашине сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая пыталась убить сожителя. 52-летняя подозреваемая несколько раз ударила 49-летнего мужчину ножом в ходе распития спиртного.

Тело потерпевшего нашли возле дома на Перетрясовской набережной и сообщили в Росгвардию. Мужчину с ножевыми ранениями грудной клетки и бедра госпитализировали в медицинское учреждение.

Подозреваемую задержали на месте происшествия и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.