Лесная подстилка горит в Тверской области

Спасатели потушили природный пожар в Тверской области Фото: Ольга Крыльцова

Сообщение о возгорании лесной подстилки в Бологовском районе, вблизи населенного поселка Куженкино, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 22 июня.

На место пожара выехали: оперативная группа Бологовского пожарно-спасательного гарнизона, отделение пожарно-спасательной части № 25, № 74, № 56 и сотрудники участкового лесничества.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Тверской области, угрозы населенным пунктам нет. Ущерб лесному фонду не нанесён.