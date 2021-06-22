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Происшествия22 июня 2021 17:45

Лесная подстилка горит в Тверской области

Угрозы населенным пунктам нет
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Спасатели потушили природный пожар в Тверской области

Спасатели потушили природный пожар в Тверской области

Фото: Ольга Крыльцова

Сообщение о возгорании лесной подстилки в Бологовском районе, вблизи населенного поселка Куженкино, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 22 июня.

На место пожара выехали: оперативная группа Бологовского пожарно-спасательного гарнизона, отделение пожарно-спасательной части № 25, № 74, № 56 и сотрудники участкового лесничества.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Тверской области, угрозы населенным пунктам нет. Ущерб лесному фонду не нанесён.