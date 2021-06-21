В Центрально-Лесном заповеднике Тверской области проходит вторая за 40 лет перепись птиц

Отслеживание популяции птиц позволяет оценивать долговременные перемены в природе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Большое событие происходит в Центрально-Лесном биосферном заповеднике: там организована масштабная перепись птиц. Перепись ведут орнитологи, кандидаты биологических наук Юрий Буйволов и Екатерина Преображенская. Это совместная работа заповедника и Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды - ВНИИ Экология (Москва).

За сорок лет это вторая регистрация птичьего населения заповедника.

"Впервые в заповеднике такие учёты птиц проводились летом 1982 года. В те годы регистрацию проводили научный сотрудник заповедника Вадим Олегович Авданин и студент 4 курса географического факультета Московского педагогического института Юрий Буйволов", - рассказывают на страничке заповедника в соцсети Юрий Буйволов и старший научный сотрудник Центрально-лесного заповедника Елена Шуйская.

Учёт ведётся сложно, в несколько этапов. Но он очень важен: отслеживание популяции птиц в заповедных лесах позволяет оценивать долговременные перемены в природе, в том числе и те, которые спровоцированы климатическими изменениями.