Из открытой машины в Твери украли крупную сумму денег и дорогой парфюмерии

Иногда машины взламывают, а в нашем случае, хозяин сам оставил дверь открытой. Фото: Евгения ГУСЕВА

В полицию Твери обратился 35-летний владелец Ауди и сообщил, что из машины у него пропала сумка с деньгами и дорогая туалетная вода.

Сотрудники уголовного розыска на месте выяснили, что потерпевший оставил автомобиль на ночь открытым. А в бардачке лежали дорогой парфюм и сумка с 97 000 рублей.

Утром, естественно, ничего этого на месте не было.

Не смотря на минимальность улик, полицейским удалось выйти на подозреваемого. Им оказался 48-летний житель Твери, который, как только увидел сотрудников полиции, во всём сознался.

Часть похищенного он успел потратить. Ну а то, что не успел, возвращено хозяину.

Граждане! Запирайте автомобили, не искушайте слабовольных граждан!